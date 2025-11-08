8日高校サッカー選手権県大会の準決勝が行われ、決勝進出をかけた熱戦が繰り広げられました。準決勝第一試合は浜松開誠館と磐田東の西部勢同士の対戦。前半、両チームとも果敢にシュートを放ちますが決定力に欠きなかなかゴールを奪えず前半を0-0で折り返します。迎えた、後半4分ゴール前でのクリアボールがこぼれたところを浜松開誠館の水谷がミドルシュート！豪快なゴールで先