第104回全国高校サッカー選手権･高知県大会の決勝が行われ、高知高校が全国への切符を手にしました。決勝は、18大会ぶりの優勝を目指す高知中央と、勝てば20回目の優勝となる高知の対戦となりました。どちらも前半から気持ちのこもったプレーで積極的にシュートを放ちますが無得点で前半を終えます。後半に入っても両者譲らず試合は延長戦に入り、延長前半終了間際、高知は高知中央のハンドでPKを獲得します。こ