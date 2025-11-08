北海道警によると、8日午前10時ごろ、80代夫婦が暮らす北海道富良野市の住宅敷地内で、妻が乗用車をバックさせた際に夫をひき、夫は搬送先で死亡が確認された。体調不良を訴えた夫を病院まで送ろうと、妻が車を出したところだった。