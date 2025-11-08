山形県新庄市では午後2時すぎ、JR新庄駅構内にクマ1頭が入り込み、車庫内に居座りました。【写真を見る】JR新庄駅構内にクマ 車庫内に居座る山形新幹線が区間運休し130人に影響子グマとみられ、箱ワナに入るアナウンス「新庄駅構内にてクマの出没のため、新庄から山形間で運休となっております」この影響で、新庄発・東京行きの上りの山形新幹線つばさ150号が新庄駅と山形駅間で区間運休し、130人に影響が出ました。警察