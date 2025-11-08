きょう午前、熊本県八代市で住宅や倉庫など6棟が焼ける火事があり、1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、きょう午前9時すぎ、熊本県八代市東陽町で「住宅の1室から火が出ました」と、住人から119番通報がありました。消防が駆けつけ、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅3棟と倉庫3棟が焼けました。火元の家に住む宮部文子さん（83）と近くの家に住む70代の男性が病院に運ばれましたが、命に別状はあり