きょうも、クマによる被害が起きています。秋田県仙北市で、自宅近くの畑で食用菊の収獲を行っていた80代の男性が、クマに襲われけがをしました。警察によりますと、きょう午前11時半ごろ、仙北市田沢湖卒田の畑で男性が倒れていると、近所に住む女性から110番通報がありました。現場に駆けつけた警察官に対して男性は、「クマにやられた」と話したということです。被害に遭った男性は85歳で、自宅の北側の畑で食用菊の収獲を行っ