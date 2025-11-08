宮崎県宮崎市は、「”ほっとけないMIYAZAKI”宿泊応援キャンペーン」を12月1日から2026年1月31日まで実施する。1人1滞在につき宿泊料金の50％（最大3,000円）を補助する。対象施設のキャンペーン宿泊プランを利用した全ての宿泊者を対象とする。12月27日から2026年1月3日までは対象外。対象施設は宮崎市内の67施設。予約は11月7日午前10時から2026年1月31日まで、旅行会社やオンライン予約サイトのほか、電話や施設のウェブサイト