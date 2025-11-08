実家じまいの経験を持つタレントの松本明子さんのトークショーが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】実家じまいの経験を持つタレントの松本明子さんが空き家管理について語る「早めに決断し専門家に相談を」【岡山】 トークショーは、岡山県宅地建物取引業協会が、空き家の管理や相続などについて知ってもらおうと開いたものです。 25年間空き家だった高松市の実家を売却したタレントの松本明