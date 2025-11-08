ＳＶリーグ戦開幕から８連敗で最下位のアランマーレ。きょうホーム天童市で同じ８連敗の岡山と対戦、初勝利を目指しました。アランマーレは第２、第３セットはデュースまで持ち込みましたが、セットカウント０対３で敗れました。岡山は今シーズン初勝利。アランマーレ山形はあすも天童市で岡山シーガルズと対戦します。