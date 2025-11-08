消防によりますと、8日午後、石川県白山市の白山白川郷ホワイトロードの蛇谷園地の駐車場で車が柵をやぶって崖下に転落しました。転落したのは高齢の夫婦とみられ2人とも心肺停止の状態でドクターヘリで搬送されたということです。