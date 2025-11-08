日頃目にすることが少ない海上保安庁の業務を知ってもらおうと、第10管区海上保安本部が巡視船による体験航海を行いました。海上保安庁の業務を知ってもらおうと行われた「JCGクルーズ2025」。ヘリコプター搭載型巡視船「あさなぎ」に、午後の部だけで県内外から公募で集まった約500人が乗船しました。船内では制服の試着体験や、海上保安庁の公式キャラクター「うみまる」との記念撮影などが行われ、参