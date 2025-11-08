ノルディックスキーの全日本選手権ジャンプのノーマルヒル競技は11月9日、札幌市の宮の森ジャンプ競技場で開催される。8日の公式練習は積雪のため中止となり、高梨沙羅（29＝クラレ）は大倉山ジャンプ競技場内でトレーニングを行った。高梨にとって25〜26年シーズン前、最後の国内戦となる。「自分のジャンプを磨きながら、モチベーションを高めていかなければいけない時期。自信を持って冬に戻れるような試合にできたら」と見