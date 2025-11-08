１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて宮崎で強化合宿中の巨人・大勢投手が８日、連日のブルペン入り。スタッフにカメラでフォームを撮影してもらいながら、直球、フォークを９球投げた。「右足に（体重が）乗り切ってから行ける時と、乗り切れないまま行く時があるので、そこの確認をしました」と説明。井端監督は来年３月のＷＢＣでの大勢と中日