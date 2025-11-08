自然を体験し、海の生き物に興味を持ってもらおうと阿久根市の小学校で地引き網の体験が行われました。地引き網を体験したのは、阿久根市の西目小学校の児童約30人です。西目小学校では、自然を体験し、海に興味を持ってもらおうと約30年前から地引き網の体験が行われています。８日は、阿久根市の飛松海岸で児童らが力を合わせて網を引っ張り、アジやイカ、タイなど約100匹が獲れました。（女の子）「網を引っ張るのが楽し