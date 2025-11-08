元モーニング娘。で俳優の石田亜佑美が８日、都内でカレンダー発売記念取材会を行った。ソロカレンダーは自身初。セルフプロデュースで製作され、月ごとに異なる花と言葉が添えられている。石田は「１２カ月、１２パターンの石田亜佑美をこの１冊の中で見ていただけるので、すごく満足感のあるカレンダーに仕上がったと思います」と出来栄えに手応えを示した。自己採点を求められると、悩んだ末に「２４０点」と回答。「完成