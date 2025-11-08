◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節東京Ｖ０―０福岡（８日・味スタ）東京Ｖがホームで福岡と対戦し、０―０で引き分けた。前節で２年連続Ｊ１残留が決まった中で迎えた一戦。東京Ｖは前半１分に裏に抜け出したＭＦ松橋が、シュートを放つもＧＫに防がれる。前半１３分にはＦＷ染野がＧＫが前に出ているのを見ると、ハーフラインを越えた場所からロングシュートを狙う。さらに同２４分にはＭＦ内田のアーリークロスをＦＷ染野