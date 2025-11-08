札幌ではきょう今シーズン1番の積雪となり住民は雪かきに追われました。冬型の気圧配置が強まった影響で札幌では12センチの雪が積もり今シーズン1番の積雪となりました。住民が朝から雪かきに追われました。（雪かきをしていた人）「(雪かきは)午前4時半くらいから」「重たいですね、雨降ったあとの雪だから」そのほかは紋別空港で27センチの積雪などとなっています。あすは一旦寒気はぬけ気温が上昇する見込みで路面