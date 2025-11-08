「巨人紅白戦、白組１−３紅組」（８日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は秋季キャンプ第３クール２日目に紅白戦を実施。２つの重盗を含み、両チーム合計７盗塁と機動力を用いて得点を奪うなど、今季の得点力不足を打開する多彩な攻撃を試みていた。阿部監督も「そうでもしないと点が入らないのかというのもあるかもしれない。これをやっちゃいけないという決まりはない。点が入れば何でもしようかなと思っている」と狙