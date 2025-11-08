8日午後、JR新庄駅の構内にクマ1頭が出没し、車庫の中に居座りました。クマはその後、箱ワナで捕獲されました。【映像】クマが出没したJR新庄駅（現場の様子）午後2時15分ごろ、JR新庄駅構内にクマが出たとJRの職員から警察に通報がありました。警察によりますと、クマは体長50cmほどの子グマとみられ、新幹線の車庫に居座りました。市や警察などが警戒にあたり、箱ワナを設置。その後クマは、午後4時に箱ワナで捕獲されたと