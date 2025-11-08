熊本県南関町の箸メーカー･ヤマチクのイベント「いただきのひ」が始まりました。11月11日の「お箸の日」にあわせて開いたもので、全国のアパレルや飲食の販売のほか、自転車をこいで靴下を編む九州初上陸の体験もあります。「いただきのひ」は9日も開催されます。