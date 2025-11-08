女子プロレス「スターダム」に帰還した米ＡＥＷの?大巨人?メーガン・ベーン（２８）が、タッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」２度目の優勝に向け好調なスタートを切った。昨年１月にスターダムマットを去ったメーガンは、７日の後楽園大会にＸとして約１年１０か月ぶりに電撃登場。元タッグパートナーの舞華が率いる「イーネクサスヴィー（ＥＸＶ）」のＨＡＮＡＫＯとのタッグで同リーグ戦ブルーゴッデスにエントリーし