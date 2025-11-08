ドジャースのベテランでリーダー的存在のミゲル・ロハス内野手（３６）が?ロバーツ愛?を語った。ワールドシリーズ第７戦では９回の土壇場で同点弾を放って延長１１回のスミスの勝ち越し弾につなげ、二塁守備でも随所に好プレーを見せた。そんなロハスはロバーツ監督を敬愛してやまない。米メディア「ドジャースネーション」のライブに出演したロハスは「彼は私の親友のような存在で、３年間お互いを知る関係を築いてきました