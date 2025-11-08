福岡県飯塚市で8日、白バイに乗務する警察官が運転技術を競う大会が開かれました。参加したのは県内の警察署と交通機動隊、機動警察隊に所属する警察官60人です。■選手宣誓「日頃の訓練の成果を十二分に発揮し 、正々堂々と最後まで諦めず走り抜くことを誓います」バランス技術を競う種目では、選手が狭い道での旋回に挑みました。この大会は白バイ隊員の運転技術を向上させるとともに、来場者に交通安全への意識を高めてもらう目