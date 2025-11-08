福岡市で8日、さまざまな角度から介護に関心を持ってもらおうというイベントが開かれました。福岡市中央区のソラリアプラザで開かれた「ふくおか介護フェスタ」は、介護についての理解を深めてもらおうというイベントで、福岡県などが毎年開催しています。体験ブースでは来場者が電動車椅子に試乗したり、VRで認知症の人の見え方を体験したりしました。自分で立ち上がることが難しい人の移動をサポートする介護ロボッ