陸上養殖の事業化を目指す静岡ガスが静岡市に新たな養殖施設を完成させ6日竣工式が行われました。竣工式には、静岡ガスの松本社長など関係者ら10人あまりが参加しました。静岡ガスは、将来的な食の課題解決を目的に、去年から、「クエタマ」の陸上養殖を自社敷地内で行っていましたが、今回、新たに完成した施設は、市が保有する旧清水斎場跡地を活用していて、年間6,000匹の「クエタマ」の生産を目指していくということです。（静