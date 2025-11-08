SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』や『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し続ける漫画家・横山了一さん(@yokoyama_bancho)。今回は、書籍化された『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介する。【漫画】崩壊する家族はどっち？本編を読む一見幸せそうなセレブ家庭の薬師寺家は、夫の浮気疑惑が浮上し、一方、無職の夫が詐欺に巻き込まれる毒山(ぶすやま)家。二つの家庭の幸せと闇を