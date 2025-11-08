皇室に献上する次郎柿の収穫と箱詰めが5日、森町で行われました明治から続く次郎柿の献上はことしで112回目で太田知宏さんの柿園でも色づきや形の良いものを選びひとつひとつ丁寧に収穫していきました。太田さんは「夏の暑さや乾燥で実はやや小ぶりになったものの豊作で、甘みがぎゅっとのった柿ができた」と話していました。収穫した柿は、ブラシで磨かれたあと桐の箱に丁寧に納められていきました。