日本臓器移植ネットワークは8日、兵庫医大病院に入院していた6歳未満の女児が6日午後5時7分、臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。家族は心臓や肺、肝臓などの提供を承諾していたが、脳死判定後に医学的理由により移植は見送られた。