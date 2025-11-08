きょうの富山県内は、各地でよく晴れて穏やかな1日となりました。あすは前線の影響で雨の日曜となりそうです。きょうの県内は、日中、高気圧に覆われてすっきりとした青空が広がりました。最高気温は富山市で16.4度、高岡市伏木で16.3度など、各地で平年よりやや低い11月中旬並みの気温となりました。砺波市のチューリップ公園では、紅葉が徐々に進み、赤、黄、緑のコントラストがよく晴れた空に映えていました。また、天気