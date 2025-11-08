国内最大級の「ふるさと納税」のイベントが8日から神奈川県横浜市ではじまり多くの自治体が地元の魅力をアピールしています。8日から国内最大級の「ふるさと納税」のイベントが横浜市で行われています。会場には「ふるさと納税」の参考にと全国から163の自治体が集まり、返礼品の試食などを通じて地域の魅力をアピールしていました。来場客「うまい！」来場客「今後の選択肢が増えたなって気がします」また、石川県小松市は、5年前