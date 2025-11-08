球団32年ぶりのワールドチャンピオンを逃したブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手が、日本時間8日に自身のSNSを更新。熱戦を終えたいま、心境を明かしました。現在26歳のゲレロJr.選手は、ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録。最終第7戦でリードからドジャースに9回追いつかれ延長に投入した11回2塁打で出塁したゲレロJr.選手は塁上でベンチに向かって両手を振り上げチームを鼓舞しました