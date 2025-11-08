ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、平成レトロブームで再び注目を集める「しずくちゃん」と夢のコラボレーション♡ Y2Kテイストにアレンジされたキラキラのアイテムが、2025年11月15日（土）からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて先行販売されます。懐かしさとトレンドを兼ね備えた特別なコレクションは必見です。 平成×Y2Kが融合