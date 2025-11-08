全国高校サッカー選手権富山県大会の決勝がきょう行われ、富山第一高校が勝利し2年ぶりとなる全国への切符をつかみました。富山県内最多、35回目の選手権出場を狙う富山第一と、2年連続の出場を目指す龍谷富山のカードとなった決勝戦。白のユニフォーム富山第一は前半16分。「山田 聖心のシュート！11蕃、山田 聖心！」11番の山田 聖心が決めて先制。1対0で前半を折り返します。反撃したい紫のユニフォ