けさ、東京・三鷹市の京王井の頭線の沿線で火災があり、線路の枕木などが燃えました。井の頭線は今も一部の区間で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていません。オレンジ色の炎と立ちのぼる黒煙。現場は線路のすぐ近くで、列車が立ち往生しています。きょう午前7時50分ごろ、三鷹市井の頭で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、工事