都内のマッサージ店でタイ人の少女が違法に働かされていた事件で、少女を店に紹介した母親が台湾で身柄を拘束されていたことが分かりました。この事件は、東京・文京区の個室マッサージ店で、12歳のタイ人の少女に性的なサービスを伴う接客をさせた疑いで男らが逮捕されたもので、警視庁は仲介業者を通じて人身取引が行われたとみて捜査しています。タイ警察によりますと、少女を店に紹介した29歳の母親は10月末ごろ、渡航先の台湾