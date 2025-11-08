イベントは佐渡市小木地区の沖合いで8日に行われました。佐渡の海で魚たちと一緒に一足早いクリスマスを楽しんでもらおうと佐渡スキューバダイビング協会が行っているものです。水深約20mのダイビングスポットには海の安全を願う地蔵が設置され、イベントにあわせてクリスマス仕様に飾られました。(参加者)「やっぱりいいですね。雰囲気が違って」「一年通して違う魚がいるのでやっぱり潜っていて楽しいです」ダイバー