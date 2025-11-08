京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、11月30日（日）10時00分から、数量限定の福袋「よーじやハッピーバッグ」の事前予約受付を、公式オンラインショップなどで開始する。【写真】約2万3000円（税込）相当！セットされる豪華アイテム一覧■販売は1人1点まで今回登場するのは、「よーじや」の人気アイテム約2万3000円（税込）相当と、本商品でしか手に入らないグッズが詰まったお得な福袋。グッズには、今年3月