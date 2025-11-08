バレーボールの全日本高校選手権（春高バレー）の福岡県代表決定戦が8日、福岡市総合体育館で行われ、男子は福岡大大濠が14年連続出場の東福岡をセットカウント3―1で破り15年ぶり14度目の出場を決めた。福岡大大濠は序盤から東福岡を押す展開を見せ、第1セット25―23で先取。第2セットは接戦25―23で東福岡が取ったが、福岡大大濠の勢いは止まらず第3セットを25―22、第4セットを25―23と接戦で連取し勝利を決めた。昨年準優勝