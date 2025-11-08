¢¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡ËÊ¡²¬¸©ÂåÉ½·èÄêÀïÊ¡²¬ÂçÂç¹ê3¡½1ÅìÊ¡²¬¡Ê8Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë14Ç¯´ÖÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÅìÊ¡²¬¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò23¡½25¤ÇÍî¤È¤·¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï25¡½23¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤ÆÊÂ¤ó¤À¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï3ÅÀº¹¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤â2ÅÀº¹¤ÈÀÜÀï¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤