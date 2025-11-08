天皇皇后両陛下は8日から三重県を訪問されています。初日は、鳥羽水族館を視察されました。三重県鳥羽市の近鉄鳥羽駅に到着した天皇皇后両陛下は、出迎えた人たちの声援に笑顔で手を振り応えられました。その後、鳥羽水族館を訪れ、国内で唯一飼育しているというラッコの水槽をご覧になりました。ラッコの「メイ」がガラスに貼り付けられた餌の「イカ」を取るためにダイナミックにジャンプをすると、両陛下は拍手をして喜ばれまし