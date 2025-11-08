おぎやはぎの小木博明が６日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫおぎやはぎのメガネびいき」に出演した。この日は米大リーグ・ワールドシリーズ（ＷＳ）を制し、２年連続で世界一となったドジャーズの話題に。ＷＳのＭＶＰに輝いた山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希ら、日本人選手の活躍を喜ぶ一方で、小木は「今永選手とかがＦＡになるんでしょ？ドジャースにいくとかいう話もあるんでしょ？でもいってほしくないんだよね