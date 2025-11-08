8日午前、熊本県八代市で住宅など6棟が燃える火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。■KKT花木瞳記者「八代市の火災現場です。発生から2時間以上たった今も煙が上がり続けていて、消防による消火活動が行われています」火事があったのは、八代市東陽町小浦の宮部文子さん(83)の住宅です。8日午前9時頃に出火し約3時間で消し止められましたが、木造2階建ての住宅を全焼し隣接する住宅2棟と倉庫3棟に延焼しました。