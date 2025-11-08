タイ国籍の少女（１２）がマッサージ店で働かされていた事件で、少女が警視庁に対し、「母親から稼いだ金の全額を店に渡すよう指示された」と説明していることが、警視庁幹部への取材でわかった。店は、少女が客に性的サービスをして得た売上金を母親側と折半していたという。同庁は背後に人身取引の仲介業者がいるとみている。同庁は４日、東京都文京区湯島の個室マッサージ店で７月下旬までの約１か月間、１５歳未満の少女に