◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会2回戦新潟医療福祉大9―3埼玉栄（2025年11月8日花巻東）新潟医療福祉大が準決勝進出を決めた。先発した竹本心愛（2年）は3回無失点の内容に「最近調子が良くなくて心配だったんですけど、真っすぐで勝負しようと思っていました。寒さもあったのでベンチでは常に体を動かしていました」と納得の表情を浮かべた。昨年は決勝で