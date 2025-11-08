「大相撲九州場所」（９日初日、福岡国際センター）関取で唯一、初日から休場する東前頭１８枚目の明生（３０）＝立浪＝の診断書が６日、日本相撲協会から公表された。「腰椎椎間板ヘルニア」のため、１０月１７日に手術を受け、術後約１カ月のリハビリが必要と記された。明生はこの日、福岡県糸島市の部屋宿舎での稽古に参加。白まわし姿で序二段力士と５番相撲を取った。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「ずっと腰を痛め