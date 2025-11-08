熊本県内の農畜産物や加工品を集めた「くまもと農業フェア」が合志市の農業公園カントリーパークで始まりました。県内各地のJAや農業高校などがブースを構え、農産物や加工品の販売のほか、牛の模型を使った搾乳体験も行われました。農業フェアは9日も開催されます。