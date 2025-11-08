8日も各地でクマによる被害が相次ぎました。山形ではJR新庄駅の車庫にクマが侵入して一時居座りましたが、捕獲されました。午後2時15分ごろ、JRの職員から「新庄駅の電車の車庫内にクマが入ってきた」と110番通報がありました。猟友会が箱わなを設置し、午後4時ごろ捕獲されました。クマは体長50cmでけが人はいないということです。JR東日本によりますと、この影響で山形新幹線は新庄から山形間で上り新幹線1本が区間運休となりま