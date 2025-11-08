石川の郷土料理「かぶら寿し」の作り方を学ぶかぶら寿し道場が金沢市の漬物店で開かれました。カブにブリを挟み米麹につけこんで作られる石川の冬の味覚「かぶら寿し」。きょうは金沢市の老舗漬物店四十萬谷本舗でその作り方を学ぶかぶら寿し道場が開かれ県内外から抽選で選ばれた20人が参加しました。参加者はカブの並べ方やおいしく仕上がるコツなどを教わりながらつけ込み作業を行いました。■参加者「どれも金沢の特産品それを