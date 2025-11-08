日本相撲協会は８日、九州場所１５日間の懸賞申し込み本数を発表した。総本数は２１７７本で昨年同場所を３００本以上上回った。計７５社で、新規は明星食品、華味鳥、チャンピオンカレー、ミスターマックス、ジェイリースなど１５社だった。力士指定本数は横綱・大の里（二所ノ関）が１６４本でトップ。２位は熊本出身の幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）が１３４本で続いた。改名前の草野で臨んだ秋場所は８１本で約１・６倍増加し