来年3月の知事選に向けて自民党県連はきょう現職の馳浩氏への推薦を正式に決定しました。知事選対応を協議するためきょう開かれた自民党県連の総務会では地域支部の意見が総じて現職の推薦に異論がないことが報告され馳浩氏への推薦を正式に決定しました。そのあと推薦状を受け取った馳氏は知事選に向け「能登の総合的復興復旧と石川県の成長戦略を前進させていく」と決意を語りました。■馳浩氏「オール石川の体制、国政と